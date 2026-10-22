Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:00
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/573 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mah.
PARSEL NO : 1983 Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : Maliye Hazinesine ait olan kısım hariç
MALİKİN ADI VE SOYADI : FEVZİ REİS
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi 1983 Parsel Maliye Hazinesine ait olan kısım hariç davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/573 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.12.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02575920