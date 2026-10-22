T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Kayakent Mahallesi 747 Ada 40 Parsel

Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Kayakent Mahallesi 808 Ada 12 Parsel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : AV. CEREN BOZTEPE

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Aşağıda sunulmuştur.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan 18/06/2020 tarih ve 194668807-75299(020:752.99)-E.334066 numaralı kararı ile kamulaştırma işlemleri bakımından Gökpınar Barajı Rezervuar Sahası işi nedeni ile mülkiyeti tapu maliklerine ve mirasçılarına ait olan taşınmazların kamulaştırmalarına ilişkin olarak anlaşma sağlanamayan taşınmazların maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla alınan KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazların içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada hususların Devlet Su İşleri (DSİ) yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmak ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Sivrihisar Halk Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıda bilgileri yazılı tapu maliklerinin 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir)14.09.2026

1-HÜSEYİN GÖNLÜAÇIK-18733974338

2-HAFİZE AVCIOĞLU-34576449956

3-NİHAL ELBİR-19243704224

4-HALUK GÖNLÜAÇIK-18733974338

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