İ L A N

T.C.

VARTO

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/210 Esas

DAVALI : Müzeyyen Akkaya, Mehmet Sıddık ve Fatma kızı 12608704334 doğumlu

ADRES :Hoca Ahmet Yesevi Mah. Dilek Yolu Cad. Malatya Konteyner Kent No: 201 İç Kapı No: 167

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, çıkarılan tebligat iade döndüğü, mernis aynı olduğundan TK 21/2 maddesine göre tebligat çıkarıldığı ancak bina özelliğini yitirdiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Tensip Zaptı, Bilirkişi Raporları ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

12/11/2026 günü saat 14:10'da Varto Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda davalı olduğunuz kamulaştırma dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/10/2026

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