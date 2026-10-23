İLAN

SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/307

KARAR NO : 2024/899

DAVALI : FALAH ABDULRAZZAO HAMEED - AL-AMANA 906 MAHALLE 86. SOKAK DAİRE 19 BAĞDAT/IRAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 08/10/2024 tarihli 2019/307 E 2024/809 K sayılı kararıyla;

"1-HMK 119/2 maddesi gereğince davacı vekilinin dava dilekçesinde davalı asilin bildirilen adresine çıkartılan tebligatın yapılamaması üzerine davacı vekiline davalı asilin tebligata yarar açık adresini bildirmesi için kesin süre verildiği, adresini de bildirmediği dolayısıyla dava dilekçesinin zorunlu unsuru yerine getirilmediğinden DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Adli yardım nedeniyle alınmayan ve alınması gerekli 427,60 TL peşin harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Suç üstü ödeneğinden karşılanan ve dosya üzerinden hesaplanan 1550,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Fazla yatan gider avansı var ise karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda, hesap numarası var ise bu numara üzerinden, yok ise ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak GÖNDERİLMESİNE,

Dair, taraflara tebliğinden itibaren HMK 345 maddesi gereğince 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. " karar verilmiş, Davacı vekilinin istinaf etmesi üzerine istinaf başvuru dilekçesinin ilanen yapılmasına karar verilmiş,

Davacı vekili 28/04/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile; öncelikle adli yardım taleplerinin kabulüne ,Sakarya 2. Aile Mahkemesi'nin 2019/307 E. – 2024/899 K. sayılı kararının kaldırılmasına, Davanın açılmamış sayılmasına ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunun tespiti ile dosyanın yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep etmiştir.

Davalı FALAH ABDULRAZZAO HAMEED'e tebliğinden itibaren "Davacı vekilinin 28/04/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin tebliği hususu ihtar olunur." hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı ihtaren FALAH ABDULRAZZAO HAMEED ' e Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

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