Giriş Tarihi: 24.10.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Emişbeleni Mah. 273 Ada 1 Parselde Yer Almaktadır. Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.366,15 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.938.450,00 TL
KDV Oranı : 840.000,00 TL Sera değeri için %20 KDV, kalan arsa bedeli için ise %10 KDV alınacak,
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:17
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:17
19/10/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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