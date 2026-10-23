Giriş Tarihi: 24.10.2026 00:00
T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/326 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mah
ADA NO : 136
PARSEL NO : 66
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET YÖRÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/326 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.10.2026
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