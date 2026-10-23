Giriş Tarihi: 24.10.2026 00:00
T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/436 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Atakum İlçesi
MEVKİİ : Sarıışık Mahallesi
ADA NO : 14207
PARSEL NO : 29 parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adem Mırık, Cevdet Mırık, Dursune Aslan, Erdal Mırık, Erdem Mırık, Fatma Mırık, Habibe Mırık, Hacer Mırık, Hamit Mırık, Hanife Gül, Hava Demir, Recep Mırık.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14207 ada, 29 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/436 esas sırasında dava açılmıştır.15/10/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02575991