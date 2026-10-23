T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/434 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli Atakum İlçesi

MEVKİİ : Sarıışık Mahallesi

ADA NO : 14207

PARSEL NO : 51 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : Adem Mırık, Cevdet Mırık, Dursune Aslan, Erdal Mırık, Erdem Mırık, Fatma Mırık, Habibe Mırık, Hacer Mırık, Hamit Mırık, Hanife Gül, Hava Demir, Recep Mırık.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14207 ada, 51 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/434 esas sırasında dava açılmıştır.15/10/2026

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