T.C.KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/693 Esas 21/10/2026

İLAN ESAS NO : 2024/693DAVALI : TATIANA PLOSNITA ORUC



Davacı Baki ORUÇ vekili Av.Nazmi KÜÇÜKOSMANOĞLU tarafından, Alexandru ve Lidia Kızı, 05/10/1979 doğumlu, 99229007716 Yabancı Kimlik Nolu, TRANDALFİRİLİOR 33/3 APT. D:8 KİŞİNAU MOLDOVA adresinde ikamet eden davalı TATIANA PLOSNITA ORUC aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle,



Davalı TATIANA PLOSNITA ORUC'a çıkartılan tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HMK'nun 147.maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemelere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunda hüküm verileceği ihtarına, ayrıca duruşma günü olan 09/02/2027 günü saat 11:00'da duruşmaya bizzat gelmesi, gelmediği ve itirazlarını bildirmediği ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam olunup, yokluğunda karar verileceği hususları, duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02577005