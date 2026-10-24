İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/106 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/09/2023 tarih ve 2022/1037 Esas, 2023/2587 Karar sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu " Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 2304 Ada, 1 Parsel, Blok 2, Kat 2, bağımsız bölüm No : 11 sayılı " taşınmazın 1. İhale tarihi 18/11/2026 - 2. İhale Tarihi 14/12/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen: Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi Poeldijksraat 10 Amsterdam 1059 VM HOLLANDA olan, 21******626 T.C. Kimlik Numaralı, ZEKİ KAYALAR'a

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 23/10/2026