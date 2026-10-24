T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/656 Esas

KARAR NO : 2026/534

Güveni kötüye kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/09/2026 tarihli ilamı ile hakkında 5 yıl denetim süresi belirlenerek hakkındaki hükmün açıklanmasının gereği bırakılmasına karar verilen İlham ve Lola oğlu, 1994 Özbekistan doğumlu ISLOM KANAATOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/10/2026

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