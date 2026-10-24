Örnek No:51*

T.C.

İSTANBUL

29. İCRA DAİRESİ

2026/80 TLMT.

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.140.000,00 TL 1 Taşıt 34NFU625 Plakalı, 2025 Model, FIAT Marka, E Tipli, YH010119889 Motor No'lu, VYFEDYHP5SJ608893 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Gücü 96HP, Motor Hacmi 1499cm3, Rengi Siyah, FIAT DOBLO COMBI EASY 1.5 130 BLUEHDI FL, 26.268 KM Hoca Gıyasettin, Sarı Beyazıt Camii Sok. No:6, Fatih / İSTANBUL adresindeki İSTANBUL POLİS DERNEĞİ YEDİEMİN Otoparkında yapılan BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE; 1. Plaka ve şase numarasından araç mevcudiyeti tespit edilmiştir. 2. Ön ve arka plakalar araç üzerindedir. 3. Aracın anahtarı ve ruhsatı bulunmamaktadır. Kapılar açık durumdadır. 4. Araç içine girilmiş ve motor kaputu açılmıştır. 5. Motor mevcudiyeti ve motorda eksik parça olmadığı tespit edilmiştir. 6. Yeddiemin parkındaki fiziki şartların yetersizliği, aracı kaldırmak için lift olmaması sebepleri ile teknik incelemeler detaylı bir şekilde yapılamamıştır. 7. Gösterge ve torpido muhteviyatı eksiksiz durumdadır. 8. Araç içi temiz durumdadır. 9. Farlar, stoplar, anten, silecek kol ve fırçaları, park sensörleri ve aynalar araç üzerinde ve sağlam durumdadır. 10. Tekerlek lastikleri 2025 yılı 6.hafta üretimli olup diş derinliği olarak uygun durumdadır. 11. Sol ön kapıda yaklaşık 10 cm boyunda diklemesine bir sürtme izi görülmektedir. 12. Sol ön kapıda çamurluktan başlayan yandaki kapı çıtalarına kadar uzanan 5 cm kalanlığında 30 cm uzunluğunda sürtme izi tespit edilmiştir. 13. Sol arka kapıda üç adet çizilme mevcut. 14. Bagaj kapağında yaklaşık 35 cm uzunluğunda derin bir çizik söz konusudur (FIAT yazısının devamına kadar geliyor) 15. Sağ ön kapıda iki tane birbirini devam eden 10ar cm boyunda çizikler söz görülmüştür. 16. Ön panjurun muhtelif yerlerinde küçük çizikler tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:21

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda ( esatis.uyap.gov.tr ) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11- %1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

23/10/2026

(İİK m.114)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02578732