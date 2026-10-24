T.C.

İZMİR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UYUŞTURUCU SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

Sayı : 2025/111677 Soruşturma 20/10/2026

Konu : İlanen Tebligat

İ L A N

Kulanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan dolayı şüpheli Rıza ve Birgül kızı, Buca 20/12/2001 doğumlu Nilay YARAMAZ (T.C. 22502174508) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma neticesinde Türk Ceza Kanunun 191/2 maddesi gereğince;

1-5237 sayılı TCK'nun değişik 191/2 maddesi uyarınca şüpheli hakkında BEŞ YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/3 maddesi uyarınca şüpheli hakkında BİR YIL SÜRE İLE TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, bu sürenin gerekli görülmesi halinde üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl süre ile uzatılabileceğinin İHTARINA,

3- Erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için YILDA EN AZ İKİ DEFA ŞÜPHELİNİN İLGİLİ KURUMA SEVKİNE,

4- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/4 maddesi uyarınca şüphelinin beş yıllık erteleme süresi içerisinde;

a)Yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu madde kullanması, halinde ilgili şüpheli hakkında kamu davası açılacağının,

Şüphelinin anılan yükümlülüklere aykırı davranmaması ve yasakları ihlal etmemesi halinde beş yıl sonunda hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verileceğinin İHTARINA,

5- Karardan bir suretin 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6.maddesi ve 5271 sayılı CMK'nun 171/5 maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için Adli Sicil (bilgi İşlem) Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

6- Erteleme kararı tebliğ edilerek kesinleştikten sonra, karardan bir suretin şüphelinin ikametgah yeri itibariyle ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, kanun gereği infazının yapılmasının ve yüklenen yükümlülüklere aykırılık hâlinde soruşturma dosyasına bilgi verilmesinin istenmesine,

7- Karardan bir suretin ilgili kolluk birimine GÖNDERİLMESİNE,

8- Karardan bir suretin şüpheliye TEBLİĞİNE,

9- Şüphelinin, kararın tebliğ edildiği tarihinden itibaren, iki (2) hafta içerisinde, Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya başka bir yer Cumhuriyet Başsavcılığına ya da İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine verilecek bir dilekçeyle ve/veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu veya hükümlü bulunan şüphelinin zabıt kâtibine veya hükümlü veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolu açık olmak üzere 5271 sayılı CMK'nın 171/2, 173/1 ve 263/1 maddeleri uyarınca karar verilmiştir.

Ancak verilen iş bu Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı şüpheli Nilay YARAMAZ'ın bilinen tüm adreslerine tebliğe çıkarılmasına rağmen adı geçene tebliğ edilemediği ve herhangi bir şekilde şüpheliye ulaşılamadığı anlaşılmakla, yukarıda verilen kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 15 gün içerisinde İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere, ilan ücreti ile soruşturma masraflarının şüpheliden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 29/09/2026

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