BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.16/10/2026

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:

İLİ: BOLU /MERKEZ-ÇATAKÖREN KÖYÜ

DOSYA NO ADA/PARSEL MALİK 2026/331 E 117ada 198 parsel Ahmet Yerlikaya-Fevzi Yerlikaya 2026/332 E 110 ada 14 parsel Selvi Akgün 2026/333 E 111 ada 29 parsel Mehmet İçöz 2026/334 E 111 ada 4 parsel İbrahim Duman-Emine Gülcan 2026/335E 110 ada 10 parsel Garanti Tavukçuluk Gıda Nak. Akaryakıt İç ve Dış Tic. A.Ş. 2026/336E 117 ada 192 parsel İbrahim Karataş 2026/337E 110 ada 23 parsel 111 ada 9 parsel Durkadın Acar, Mehmet Acar, Göksel Esen, Kenan Esen, Hikmet Meniz, Nimet Yuca, Ali Çalışkan, Cevdet Çalışkan, İsmet Çalışkan, - Durkadın Acar, Mehmet Acar, Göksel Esen, Kenan Esen, Hikmet Meniz, Nimet Yuca, Ali Çalışkan, Cevdet Çalışkan, İsmail Çalışkan 2026/338 E 118 ada 70 parsel Hatice Gökmen 2026/339 E 117 ada 327 parsel Hatice Özkan 2026/340 E 117 ada 211 parsel Emine Şaduman Taşkın 2026/341 E 117 ada 385 parsel Gülser Doğangönül 2026/342 E 117 ada 222 parsel Şaziye Kıldır 2026/343 E 117 ada 218 parsel Hüseyin Yılmaz 2026/344 E 113 ada 26 parsel 118 ada 23 parsel İbrahim Özkan 2026/345 E 117 ada 167 parsel 117 ada 6 parsel İrfan Özkan-İbrahim Özkan-Serpil Kayaaslan-Cengiz Kocabıyıkoğlu-Orhan Kocabıyıkoğlu-Fikriye Çetek 2026/346 E 118 ada 22 parsel 118 ada 66 parsel Asiye Aksoy- Raşit Aksoy- Orhan Aksoy- Elif Bingöl- Emine Çelikpençe- Selime Öztürk- Meliha Uçar-Yasemin Çakır- Erkan Aksoy- Serkan AkSOY- Hüseyin Çelikpençe- Afer Çelikpençe- Ayhan Çelikpençe-Fatma Demirel 2026/347 E 117 ada 203 parsel 120 ada 62 parsel Asiye Aksoy, Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Elif Bingöl, Emine Çelikpençe, Selime Öztürk, Meliha Uçar, Yasemin Çakır, Erkan Aksoy, Serkan AKsoy, Hüseyin Çelikpençe, Afer Çelikpençe Ayhan Çelikpençe, Fatma Demirel -Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Elif Bingöl, Emine Çelikpençe, Selime Öztürk, Meliha Uçar, Yasemin Çakır, Erkan AKsoy, Serkan Aksoy, Hüseyin Çelikpençe, Afer Çelikpençe, Ayhan Çelikpençe, Fatma Demirel 2026/348 E 118 ada 24 parsel 118 ada 65 parsel Fatma AKsoy, Selime Öztürk, Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Yasemin Çakır, Erkan AKsoy, Serkan Aksoy -Fatma AKsoy, Selime Öztürk, Raşit AKsoy, Orhan Aksoy, Yasemin Çakır, Erkan AKsoy, Serkan Aksoy 2026/349 E 113 ada 27 parsel 120 ada 63 parsel -Fatma AKsoy, Selime Öztürk, Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Yasemin Çakır, Erkan Aksoy, Serkan Aksoy -Fatma Aksoy, Selime Öztürk, Raşit Aksoy, Orhan AKsoy, Yasemin Çakır, Erkan Aksoy, Serkan Aksoy 2026/350 E 118 ada 25 parsel İsmail Yurt-Ayşe Yavuz 2026/351 E 120 ada 37 parsel Muharrem Önal 2026/352 E 110 ada 22-49 ve 118 ada 48 parsel Nezaket Özdemir Hikmet Sözkesen, Necati Yaman, Vildan Kılınçarslan 2026/353 E 120 ada 79 parsel Nezaket Özdemir Hikmet Sözkesen, Vildan Kılınçarslan 2026/354 E 117 ada 171 parsel Nafiz Özcan 2026/355 E 110 ada 35 parsel Mete Taşkın 2026/356 E 117ada 199 parsel Fatma Tuncay 2026/357 E 117 ada 197 parsel Fatma Aslan, Hikmet Yerlikaya 2026/358 E 120 ada 66 parsel Abdullah Özkan, Mahir Özcan, Selami Özcan, Selami Özcan, Rahmi Özcan,

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