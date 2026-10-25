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Giriş Tarihi: 26.10.2026 00:00

BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.16/10/2026

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:

İLİ: BOLU /MERKEZ-ÇATAKÖREN KÖYÜ

DOSYA NO

ADA/PARSEL

MALİK

2026/331 E

117ada 198 parsel

Ahmet Yerlikaya-Fevzi Yerlikaya

2026/332 E

110 ada 14 parsel

Selvi Akgün

2026/333 E

111 ada 29 parsel

Mehmet İçöz

2026/334 E

111 ada 4 parsel

İbrahim Duman-Emine Gülcan

2026/335E

110 ada 10 parsel

Garanti Tavukçuluk Gıda Nak. Akaryakıt İç ve Dış Tic. A.Ş.

2026/336E

117 ada 192 parsel

İbrahim Karataş

2026/337E

110 ada 23 parsel

111 ada 9 parsel

Durkadın Acar, Mehmet Acar, Göksel Esen, Kenan Esen, Hikmet Meniz, Nimet Yuca, Ali Çalışkan, Cevdet Çalışkan, İsmet Çalışkan,

- Durkadın Acar, Mehmet Acar, Göksel Esen, Kenan Esen, Hikmet Meniz, Nimet Yuca, Ali Çalışkan, Cevdet Çalışkan, İsmail Çalışkan

2026/338 E

118 ada 70 parsel

Hatice Gökmen

2026/339 E

117 ada 327 parsel

Hatice Özkan

2026/340 E

117 ada 211 parsel

Emine Şaduman Taşkın

2026/341 E

117 ada 385 parsel

Gülser Doğangönül

2026/342 E

117 ada 222 parsel

Şaziye Kıldır

2026/343 E

117 ada 218 parsel

Hüseyin Yılmaz

2026/344 E

113 ada 26 parsel

118 ada 23 parsel

İbrahim Özkan

2026/345 E

117 ada 167 parsel

117 ada 6 parsel

İrfan Özkan-İbrahim Özkan-Serpil Kayaaslan-Cengiz Kocabıyıkoğlu-Orhan Kocabıyıkoğlu-Fikriye Çetek

2026/346 E

118 ada 22 parsel

118 ada 66 parsel

Asiye Aksoy- Raşit Aksoy- Orhan Aksoy- Elif Bingöl- Emine Çelikpençe- Selime Öztürk- Meliha Uçar-Yasemin Çakır- Erkan Aksoy- Serkan AkSOY- Hüseyin Çelikpençe- Afer Çelikpençe- Ayhan Çelikpençe-Fatma Demirel

2026/347 E

117 ada 203 parsel

120 ada 62 parsel

Asiye Aksoy, Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Elif Bingöl, Emine Çelikpençe, Selime Öztürk, Meliha Uçar, Yasemin Çakır, Erkan Aksoy, Serkan AKsoy, Hüseyin Çelikpençe, Afer Çelikpençe Ayhan Çelikpençe, Fatma Demirel

-Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Elif Bingöl, Emine Çelikpençe, Selime Öztürk, Meliha Uçar, Yasemin Çakır, Erkan AKsoy, Serkan Aksoy, Hüseyin Çelikpençe, Afer Çelikpençe, Ayhan Çelikpençe, Fatma Demirel

2026/348 E

118 ada 24 parsel

118 ada 65 parsel

Fatma AKsoy, Selime Öztürk, Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Yasemin Çakır, Erkan AKsoy, Serkan Aksoy

-Fatma AKsoy, Selime Öztürk, Raşit AKsoy, Orhan Aksoy, Yasemin Çakır, Erkan AKsoy, Serkan Aksoy

2026/349 E

113 ada 27 parsel

120 ada 63 parsel

-Fatma AKsoy, Selime Öztürk, Raşit Aksoy, Orhan Aksoy, Yasemin Çakır, Erkan Aksoy, Serkan Aksoy

-Fatma Aksoy, Selime Öztürk, Raşit Aksoy, Orhan AKsoy, Yasemin Çakır, Erkan Aksoy, Serkan Aksoy

2026/350 E

118 ada 25 parsel

İsmail Yurt-Ayşe Yavuz

2026/351 E

120 ada 37 parsel

Muharrem Önal

2026/352 E

110 ada 22-49 ve 118 ada 48 parsel

Nezaket Özdemir Hikmet Sözkesen, Necati Yaman, Vildan Kılınçarslan

2026/353 E

120 ada 79 parsel

Nezaket Özdemir Hikmet Sözkesen, Vildan Kılınçarslan

2026/354 E

117 ada 171 parsel

Nafiz Özcan

2026/355 E

110 ada 35 parsel

Mete Taşkın

2026/356 E

117ada 199 parsel

Fatma Tuncay

2026/357 E

117 ada 197 parsel

Fatma Aslan, Hikmet Yerlikaya

2026/358 E

120 ada 66 parsel

Abdullah Özkan, Mahir Özcan, Selami Özcan, Selami Özcan, Rahmi Özcan,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02578043

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BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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