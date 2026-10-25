DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/148 Esas

DAHİLİ DAVALI : NECMİYE GÜZEL -46585797102- CENNET GÜZEL -46558798068

Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese ulaşılamayıp İş bu dosyamız tahkikat aşamasına geldiğinden ve adres araştırması neticesinde bir sonuç alınamadığından ilgililere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/02/2027 günü saat 09:25 olup; bilirkişi ek raporunda dava konusu Sivas ili Divriği ilçesi Susuzören köyü 117 ada 2 parsel için 2025 maliyetlerine göre tutar 4838,34 TL , Acele el koyma değeri 1.984,43 TL , Ödenmesi gereken net tutar 2.853,91 TL olarak belirlenmiştir. duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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