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OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/235 Esas

KARAR NO : 2026/101

Davalı : AYŞE SERAP KILIÇ T.C.42272122844

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Rızaiye/Yunusemre Mahallesi, 2876 Ada, 22 Parsel sayılı taşınmazın (fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide kök parsel Rızaiye/Yunusemre Mahallesi, 2876 Ada, 16 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen ayrılan) tapusunun tamamen olmak üzere 1293.74 m2 lik bölümünün İPTALİ ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE, karar verilmiş olup, davacı kurum tarafından istinaf edilmiştir tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

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