T.C.

ADANA

10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/732 Esas 05.10.2026

Konu : İLAN

ADANA 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Davacı , FARAH DARWISH KHABBAZ ile Davalı , AHMAD BAHA DARWISH KHABBAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Davalı, AHMAD BAHA DARWISH KHABBAZ'ün yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememiş olması nedeniyle, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava konusunun "Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))" davası olduğu, davalının bilinen son adresinin İstanbul ili olduğu anlaşılmakla;

Mahkememiz 22/09/2026 tarihli duruşması 5 nolu ara kararı uyarınca; "Tahkikat duruşması için HMK 147 ve 7251 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gün ve saatini bildirir davetiye ile belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunulması, geçerli bir özrü olmadan hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği" hususu ile mahkememiz tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasının 15/12/2026 günü saat 09:50'ye bırakıldığı hususları ABDUL KARIM ve LAYLA oğlu, 25/01/1998 doğumlu Davalı, AHMAD BAHA DARWISH KHABBAZ'e İLANEN tebliğ olunur.