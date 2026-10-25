T.C.

ALANYA

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/376 Esas

KARAR NO : 2026/368

Mahkememizin 10/09/2026 tarih ve 2025/376 Esas, 2026/368 sayılı kararı ile, Savaş ve Hatice oğlu, 04/12/2000 Kırşehir doğumlu, Sanık İbrahim ÇAKMAK'ın üzerine atılı Nitelikli Dolandırıcılık suçundan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 158/1-L.son, 158/4, 62, 52/2 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VE 83.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA verilen kararın ertelenmesine ve 2 YIL DENETİME TABİİ TUTULMASINA karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Sanık İbrahim ÇAKMAK'a tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.10.2026

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