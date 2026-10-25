T.C.

BİNGÖL

AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/623 Esas 23.10.2026

-İLAN-

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının belirtilen adresinine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tebligatının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön inceleme tebligat yönünden; ilanen tebligata karar verilmiş olup duruşma günü; 20/01/2027 tarihi saat 10:50'de Bingöl Aile Mahkemesi salonunda olacağından belirlenen gün ve saatte duruşma salonunda hazır bulunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, HMK 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız için davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verildiği, verilen süre içinde bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra ihtaratın tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul olan davalı Murat KUYULDAR'a (112******446 TCKN, Hasan ve Hübriye oğlu) İLANEN TEBLİĞ olunur.

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