İLAN METNİ

T.C.

ESKİŞEHİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/1290 Esas

Sayın ALİ BALCIKOCA - 1259***0732 (YUSUF ve ZEYNEP oğlu/kızı, 16/01/1964 doğumlu)

ESKİŞEHİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/1290 Esas sayılı dosyasında Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Avdan köyü 114 Ada 55 Parsel 114 Ada 84 Parsel, 120 Ada 34 Parsel, 120 Ada 40 Parsel, 119 Ada 141 Parsel, 119 Ada 135 Parsel, Adalet mahallesi Bademli köyü 171 Ada 1 Parsel ile, Eskişehir ili Merkez Şarhüyük mah. 25467Ada 7 Parsel ( Eski Ada 8360 Eski Parsel 9 ) sayılı taşınlarda Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Duruşma Günü: 09/02/2027 günü saat: 09:00'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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