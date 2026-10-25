T.C. ISPARTA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/190 Esas

KARAR NO : 2026/381

Mahkememiz yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2026 tarihli ilamı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK' nun 158/1.f, 158/1-son cümle, 158/4 maddeleri gereğince;

Sanığın neticeten 2 YIL HAPİS ve 450 GÜN KARŞILIĞI 9.000,00-TL (5 EŞİT AYLIK TAKSİTLERLE) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Davut ve Aliye oğlu, 07/01/1997 doğumlu, MURAT ERDOĞAN tüm aramalara rağmen (yerleşim yeri adresi, adres araştırması sonuçları, mernis adresinin bulunmaması) bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veyahut da zabıt katibine beyanda bulunup bu beyanın zabıt katibi tarafından tutanağa geçirilmesinden sonra hakime onaylattırılması suretiyle, tutuklu ve hükümlü bulunan sanığın 5271 sayılı CMK'nın 263.maddesi gereğince tutuklu ve hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu zabıt katibine veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Mahkememize bir dilekçe vererek Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ; aksi halde kesinleşip infaza verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19.10.2026

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