İ L A N

T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/37 Esas

DAVALI : SEVGİ YELKEN, T.C. 30274104012, MUSA ve NİMET kızı, 09/10/1964 doğumlu, MENTEŞEOĞLU MAH. 668 SK. NO:2/4 FETHİYE/MUĞLA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Ali İlkin vekili Av. Hilal Altın tarafından 10/01/2026 tarihinde Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi, 134 Ada, 45 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi, yargılama giderlerinin taraflara payları oranında yükletilmesi talebiyle dava açılmış olup,

Duruşma Günü: 20/01/2027 günü saat: 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 139/1-c, 147/2 ve 150/2 gereği duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği bildirilir. Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2026

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