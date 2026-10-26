İLAN

POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

22.10.2026 Tarihli İhale Onay Belgesi ile KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ yapılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K nun 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif Usulü'' ile aşağıda belirtilen Belediye parseli satışa çıkartılmıştır.

MAHALLESİ NİTELİĞİ İMAR DURUMU ADA PARSEL ALANI M² BİRİM FİYATI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ZAFER ARSA Ilanın 4.md. belirtilmiştir 688 1 22512.53m² 1.546,00TL 34.804.371,38 TL 1.100.000,00 TL 10.11.2026 11:20

2. İhale; 10.11.2026 tarihine rastlayan Salı günü, saat 11. 20 da, Belediye hizmet binasında, Belediye Başkanı odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Arsa satışına ait şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 3.000,00 TL Bedel karşılığında mesai saatleri dâhilinde temin edilebilir.

4. Taşınmaz imar planında 12.441.m² lik kısmı küçük sanayi alanı 3.555,m² lik kısmı yol,6.533.m² lik kısmı park olarak planlıdır.

5. İhaleye sadece Pozantı ilçe sınırları dahilinde 5 yıldır faaliyet gösteren ve faaliyet alanı küçük sanayi sitesi mesleklerini kapsayan en az aktif 15 üyesi olan KOOPERATİFLER katılabilir.

6. İhaleye katılmak İsteyen Kooperatiflerde aranan Şartlar;

1. Katılımcılar Kooperatif tüzel kişiliği adına;

a. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b. Kooperetif adına ihaleye girecek kişi temsil edenin imza yetkisini gösteren belge ve imza sirküsü.

c. Geçici teminat bedeli (İhale bedelinin %3 oranında olması) ihale günün saat 09.30 a kadar Pozantı Belediyesi Ziraat Bankası TR 4900 0100 0493 3332 8304 5017 nolu hesaba yatırılarak makbuzun/dekontun ihale dosyası teslimi ile ibraz edilmelidir.

d. Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz.

e. Kooperatifin en az aktif 15 üyesi olduğuna dair belge.

f. Kooperatifin İlçemiz sınırları içerisinde en az 5 yıldır faaliyet gösterdiğine dair belge.

2. 2886 sayılı DİK. Nun 6. Maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel

kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale

üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

7. Vergi, Resim ve Harçların gayrimenkulün satışı ile ilgili her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları, sözleşme giderleri ve ilan giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.

8. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylı yazı alınacaktır.

9. Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunanlar (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılmayacaktır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

10. İhaleye fesat karıştığı takdirde ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir başka zamana ertelemeye yetkilidir.

11. Şartnamelerde yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Pozantı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. İhale Kararı 15 iş günü içerisinde ita amirince onaylanacak ya da iptal edilecektir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

13. İhale kararının tebliğinden itibaren 10(on) gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.

14. Taşınmazın ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 10/11/2026 günü saat 09:30 'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02577514