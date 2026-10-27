B E K A N N T M A C H U N G

REPUBLIK TÜRKEI

VON DER VERKAUFSSTELLE DER FRIEDENSGERICHTE ESKİŞEHİR

AKTENZEICHEN: 2026/137 Ort. Gid. Satış

Gemäß dem Verkaufsbeschluss in der Akte Nr. 2023-1103 - 2019/2092 E. K des 2. Friedensgerichts Eskişehir wurden im Rahmen der am 07/07/2026 vorgenommenen Wertbestimmung der zum Verkauf stehenden Grundstücke in dem vom Bauingenieur-Gutachter erstellten Gutachten folgende Werte festgestellt: Provinz Eskişehir, Distrikt Tepebaşı, Stadtteil Gökçekısık, Flurstück 17885, Parzelle 31: 2.500.000,00 TL - Distrikt Odunpazarı, Stadtteil Uluçayır, Flurstück 30644, Parzelle 20: 8.000.000,00 TL - Parzelle 22: 1.000.000,00 TL - Flurstück 30636, Parzelle 9: -1.200.000,00 TL - Parzelle 13: 3.500.000,00 TL, Flurstück 30630, Parzelle 2: 6.000.000,00 TL - Flurstück 30613, Parzelle 111: 1.300.000,00 TL - FLURSTÜCK 30601, PARZELLE 1: 1.300.000,00 TL, - Flurstück 30613, Parzelle 101: -1.500.000,00 TL, Flurstück 30639, Parzelle 32: 150.000,00 TL - Stadtteil Kırmızıtoprak, Flurstück 13582, Parzelle 1: 4.000.000,00 TL.

Anschrift nicht feststellbar:

An den Antragsgegner Thomas Doğan KUNT, Inhaber eines Erbanteils an dem Grundstück, Sohn von Turgut und Sevim, geb. 1965 in London, mit der ID-Nummer 35.......378

Hiermit wird als Ersatz für die Zustellung öffentlich bekannt gemacht, dass das Gutachten über die Wertbestimmung sieben Tage nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung als zugestellt gilt und dass innerhalb von 7 Tagen ab dem Zustellungsdatum (unter Einzahlung der erforderlichen Gebühr und des Kostenvorschusses) beim 2. Friedensgericht Eskişehir Klage gegen die Wertbestimmung erhoben werden kann. 19/10/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02579291