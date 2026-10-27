İ L A N

T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/72 Esas

DAVALILAR : 1- AYTAÇ DEMİRAĞ

2- MUSA AKPEHLİVAN

Davacı tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmıştır. Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve ön inceleme duruşma gününün yurt dışı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖN İNCELEME DURUŞMASINA mazeretiniz olmaksızın gelmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebileceği, taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİ VERMENİZ, ilk itirazlarınızı sunmanız için tarafınıza 10 GÜNLÜK KESİN SÜRE verildiği ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmak üzere tarafınıza İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE verildiği, kesin sürelere uyulmaması halinde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve ön inceleme duruşmasının 07/01/2027 günü saat 10.05'de yapılacağı hususları İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

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