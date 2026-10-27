T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri :Satışa konu: Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Yeni mahallesi, 840 Ada, 32 Parselde Ana taşınmaz niteliği 'Zemininde İki İşyeri Olan Sekiz Katlı Kargir Apartman' olan taşınmazda 16/240 arsa paylı 7. Kat, 16 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür. Taşınmazın üzerinde bulunduğu parselin toplam alanı 276,01 m² dir.mesken Salon, 3 oda, mutfak, kiler, antre, banyo, wc ve 4 balkon mahallerinden oluşmaktadır.brüt alanı 140,00 m2 olup, net alanı ise 112,44 m2 dir. Taşınmaz değeri 5.000.000,00 TL 'dir. (detaylı bilgi bilirkişi raporundadır. ) Adresi : Yeni Mah. Uğrak Sokak, Nejdet Ergen Apt. No:2 Tepebaşı / ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 276,01 m2 Arsa Payı : 16/240 İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat ticaret konut alınına isabet ettiği, yaklaşık ölçüye göre yol fazlası alacağı olduğu,, zemin durumuna göre çıkabilecek değişiklikler için lisanslı harita kadastro müh. büroları tarafından ölçüm yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.