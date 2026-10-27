Giriş Tarihi: 28.10.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ESKİŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2026/2398 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2398 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri :Satışa konu: Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Yeni mahallesi, 840 Ada, 32 Parselde Ana taşınmaz niteliği 'Zemininde İki İşyeri Olan Sekiz Katlı Kargir Apartman' olan taşınmazda 16/240 arsa paylı 7. Kat, 16 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür. Taşınmazın üzerinde bulunduğu parselin toplam alanı 276,01 m² dir.mesken Salon, 3 oda, mutfak, kiler, antre, banyo, wc ve 4 balkon mahallerinden oluşmaktadır.brüt alanı 140,00 m2 olup, net alanı ise 112,44 m2 dir. Taşınmaz değeri 5.000.000,00 TL 'dir. (detaylı bilgi bilirkişi raporundadır. )
Adresi : Yeni Mah. Uğrak Sokak, Nejdet Ergen Apt. No:2 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 276,01 m2
Arsa Payı : 16/240
İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat ticaret konut alınına isabet ettiği, yaklaşık ölçüye göre yol fazlası alacağı olduğu,, zemin durumuna göre çıkabilecek değişiklikler için lisanslı harita kadastro müh. büroları tarafından ölçüm yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:39
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:39
20/10/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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