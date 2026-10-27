T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/752 Esas

KARAR NO : 2026/508

İ L A N

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin 10/07/2026 tarih ve 2025/752 E 2026/508 K sayılı ilamı ile; Her ne kadar sanık Suad AL HASAN hakkında "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine yüklenen suçu işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek üzerine yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar Sami ve Büşra kızı, 01/01/2005 Halep doğumlu SANIK SUAD AL HASAN ve müşteki Abdulhadı ve Sabeeha Jabbar kızı, 1990 IRAK doğumlu ESTABRAQ ABDULHADI KADHIM KADHIM'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2026

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