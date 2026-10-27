T.C.

KOCAELİ

3. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/868 Esas

DAVACI : Ahmet ÖZMEN [15313-13371-51352] UETS

T.C.NO : 26686684860

DAVALI : Sümeyra ÖZMEN

T.C.NO : 26665685598

Davacı Ahmet Özmen vekili tarafından, 26665685598 T.C kimlik numaralı davalı Sümeyra Özmen ( Mevlüt ve Leyla Kızı Erzurum 01/03/1982 doğumlu,) aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle,

Mahkememizce davalı Sümeyra ÖZMEN'e çıkartılan tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, adı geçen davalıya ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 137 ve 139 maddelerinde belirtilen hususlar ile davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği, Duruşma Günü: 21/01/2027 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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