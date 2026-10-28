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T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/101 Esas

DAVACI : BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : GÜLBİN HASPOLAT- 31*******78

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; davalı Gülbin HASPOLAT adına, yurt dışında bulunduğu bilinen adresine Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi uyarınca tebligat çıkarılmış ise de tebligat bila ikmal iade edilmiştir.

Davalıya Van Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 02/04/2026 tarih ve 2025/553 Esas 2026/1051 Karar sayılı kaldırma ilamı, 07/07/2026 tarihli, 13/10/2026 tarihli duruşma tutanakları ile 10/08/2026 tarihli bilirkişi ek raporunun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 01/12/2026 günü saat 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde, raporda eksik gördüğünüz hususların bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını talep etmeniz ve belirtilen süre içerisinde itiraz etmeniz, itiraz etmediğiniz takdirde rapora itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve HMK'nın 147 m. Kapsamında tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, kaldırma ilamı, duruşma tutanakları ve bilirkişi ek raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2026

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