T.C.

BURSA

16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/493 Esas 29.06.2026

İLAN

Davacı , MÜYESSER AYAV KAYIŞ ile Davalılar , AYSUN TUTAK ERÖZEN, AYŞE TUTAK, HAKAN ALEXANDER TUTAK, NİHAL TUTAK ŞEKER arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;

Davalı, HAKAN ALEXANDER TUTAK, tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin duruşma tutanağının ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İhsan Veysel Şeker 29.04.1985 tarihinde vefat ettiğini vefatının ardından 08.05.1985 tarihinde eşi Nihal Şeker'in talebi ile Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1985/1054 esas 1985/1350 karar sayılı dosya ile bir veraset ilamı hazırlandığını, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi bu ilamında kanunun amir hükümleri gereğince eş ile birlikte üçüncü zümre mirasbırakanın büyükanne ve büyükbabası ile onların altsoyu yani mirasbırakanın dayı, teyze, hala, amca ve onların altsoylarını mirasçı olarak tayin ettiğini,

Bu ilam ile müvekkil Müyesser Ayav Kayış'ın tek mirasçıları olduğu annesi Huriye Ayav , teyzesi Öznur Göçoğlu ve dayısı Mehmet Veysel Göçoğlu altışardan 18 pay mülkiyet hakkının sahibi olduklarını 1985/1054 esaslı veraset ilamının mirasçılarının birbirleri ile iletişim kuramamasından kaynaklı olarak taşınmazlar veyahut diğer mallara yönelik herhangi bir işlem yapılamadığını. Sonrasında Osmangazi Belediye Başkanlığının talebi üzerine Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/1296 esas 2013/365 karar numaralı dosyada yeni ve mükerrer bir veraset ilamı hazırlandığını ve bu ilamda hatalı şekilde mevcut kanun hükümlerine göre değerlendirme yaparak muris İhsan Veysel Şeker'in eşi Nihal Tutak Şeker'i tek başına mirasçı olarak tayin edildiğini,

İzah edildiği üzere 2013 tarihli ilam sarih şekilde hatalıdır. Veraset ilamının iptali ile yeniden 743 sayılı kanun hükümlerine göre veraset ilamı düzenlenmesi talep edilmektedir.

Taraflar arasındaki davanın duruşması 20.01.2027 günü saat 11:15'a Bursa 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacağı, davalı HAKAN ALEXANDER TUTAK,'a "tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde HMK 317.maddesi uyarınca ilk itirazlarını da içerir şekilde HMK 318 MADDESİ uyarınca davalının davacı sayısı kadar örnek ekleyip delillerini bildirip eklemek suretiyle HMK 129.Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceği, HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazların yapılabileceği aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve yokluğunda yargılama yapılıp karar verilecektir. İş bu ilan DAVA DİLEKÇESİ ve DURUŞMA ZAPTININ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02581193