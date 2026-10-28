İ L A N

T.C.

KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/479 Esas

DAHİLİ DAVALI: HASAN ÖZ - 341*****746 - Kütahya ili, Merkez ilçesi, Perli mahallesi nüfusuna kayıtlı, 01/01/1993 doğumlu, Abdullah ve Aynur oğlu.

Davacı Mehmet Ali ÇAPKULAÇ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalı Hasan ÖZ'ün adresinin tespit edilemediği, bu nedenle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 10/11/2026 günü saat: 09:50'da olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 82 ve HMK 150 maddeleri uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelirken sulh için hazırlık yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçelerinizde gösterdiğiniz belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dahili davalı Hasan ÖZ'e tebliğ mahiyetinde, dava dilekçesi, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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