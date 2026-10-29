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ÇEŞME 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/183 Esas

KARAR NO : 2023/950

Mirasçı GÜLTEM ÇAM aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-İzmir İli Çeşme İlçesi Reisdere Mahallesi cilt no:19, Hane no:15, BSN;12'de nüfusa kayıtlı Yusuf ve Meryem oğlu, 27/02/1934 Reisdere Doğumlu 52513175256 T.C. kimlik numaralı Selim ÇAM 11/03/2020 tarihinde vefatı ile Çeşme Noterliği'nin 2020/75-40 sayılı yazısı ile SELİM ÇAM'ın 18/04/2005 tarih ve 3041 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin usulüne uygun olarak açılarak okunduklarının tespitine,

2-Mirasçıların 1 aylık sürede kendilerine açılıp okunan vasiyetnameye karşı iptal davası açabilecekleri hususunun hatırlatılmasına,(hatırlatıldı)

Dair; hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2026

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