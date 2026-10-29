İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

9) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

c) Tüzel kişiler için, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

d) Yabancı istekliler için, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

k) İhale dökümanı (şartname) satın alındığına dair belge.

10) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 17 Kasım 2026 saat:11.30'a kadar Belediye Encümeni'ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 17 Kasım 2026 Saat:11.30'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir.

14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

16) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.