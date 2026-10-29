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T.C. ÇATALCA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/58 Esas

DAVALI : YASEMİN HARMANDA-35269699436-UI.Solunskabr.3Gevgelija Nortt Makedonya

Davacı Halil Karakılıç tarafından davalı Abide Çakmak ve diğer hissedarlar aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında;

Dava konusu İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Çiftlikköy Mahallesi, Köy İçi mevkii, 243 ada 3 parsel (eski 1237 parsel) sayılı taşınmaza yönelik mahkememize sunulan 03.05.2024 tarihli bilirkişi heyeti raporunda özetle; Taşınmazın ifrazının ve aynen taksiminin mümkün olmadığı, Ortaklığın mevcut haliyle satışı suretiyle giderilebileceği, Taşınmazın arsa değerinin 307.090,00 TL, üzerindeki ağaçların değerinin 3.000,00 TL olmak üzere toplam değerinin dava tarihi itibarıyla 310.090,00 TL olarak tespit edildiği bildirilmiştir.

HMK'nın 281. maddesi gereğince; işbu ilan metninin yayımlandığı tarihten itibaren (7 gün sonra) tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) haftalık kesin süre içinde bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu kesin süre içinde itiraz etmediğiniz takdirde rapora itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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