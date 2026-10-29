İ L A N

T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1659 Esas

DAVALILAR : CENGİZ AKTAY-73192097424

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen "Düzce ili Gümüşova ilçesi Merkez Mahallesi 183 Ada 6 Parsel üzerindeki ortaklığın öncelikle aynen taksim olmadığı takdirde satış yoluyla giderilmesi" hususunda adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/12/2026 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Tebliğ tarihinden itibaren HMK'nun 317, 318 ve 319 maddeleri gereği usulüne uygun olarak düzenlenen cevap dilekçesini ve tüm delillerinizi sunmanız toplanmasına ilişkin belirlenecek masrafı ödeyip makbuzunu tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dosyaya ibraz etmeniz, aksi takdirde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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