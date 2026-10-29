T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, İCADİYE Mahalle/Köy, Çeşme Sok Mevkii, 200 Ada, 7 Parsel, 20/10/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı İstenilen Elazığ İli Merkez İlçesi İcadiye Mah. Çeşme sokak mevkii, 200 ada 7 parsel sayılı taşınmaz tapuda ev vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yer alan yapı 2. Sınıf B grubu yapı sınıfında yer almakta olup, zemin kat ve 1 normal kat olarak yaklaşık 40 yıl önce yığma yapı tarzı şeklinde inşa edilmiştir. Yapının toplam inşaat alanı 205 m² dir.Hali hazırda zemin katı kıraathane olan taşınmaz; 5 (beş) hacimden meydana geldiği görülmüştür. WC hariç diğer hacimlerin zemin döşemesi parke olup, iç hacim plastik boya ile boyalı olduğu, dış kapısı alüminyum profil+cam çerçeveli, iç kapılarının ise ahşap olduğu tespit edilmiştir. Yapı çatı katının sac örtülü olduğu,ısınmanın soba ile sağlandığı tespit edilmiştir.Bina ve bağımsız bölümdeki yapı malzemelerinin eski durumda olduğu tespit edilmiştir. Alt yapı, yol, su, elektrik, doğalgaz vb. hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kuş uçuşu olarak; Çeşmeli Sokağa cepheli, Balakgazi Caddesine 25m, Hürriyet Caddesi?ne 160m,Yakup Şevki Caddesine 80, Gazi Ortaokuluna 200 m mesafede yer almaktadır. Bulunduğu bölgede konut ve iş yerleri kullanım amaçlı yapılaşmanın daha yoğun olduğu görülmüştür. Sosyo-Kültürel Donatı Alanları, Okul, Hastane ve Ulaşım Olanaklarından yararlanma imkanının normal seviyede olduğu görülmüştür. Yapının yaşı, yapıda kullanılan malzemenin durumu ve yapıda mevcut eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda yapı yıpranma ve eksiklik oranının %50 olacağı kanaatine varılmıştır. Elazığ Belediye Başkanlığının 103388 sayılı cevap yazısında; Belediyemizin uygulama imar planına göre Ek-1 de yer alan imar durum krokisinde belirtilen söz konusu taşınmazın, bitişik nizam 8 kata müsaadeli TİCK (ticaret ve konut) alanında kaldığnı, kısmen yola terkinin olduğunu bildirmiştir. Adresi : İcadiye Mahallesi Çeşmeli Sokak No:5 Elazığ Merkez / ELAZIĞ Yüzölçümü : 189,00 m2 Kıymeti: 6.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.