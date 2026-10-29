T.C.

İSTANBUL

21. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2020/267 Esas

İ L A N

Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının ara kararı gereğince;

Davalı NİLİFER KAYNAR (Rıza-Remziye kızı, 07/08/1976 doğumlu)'ın tebligata yarar herhangi bir adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

21/12/2026 günü saat 09:55'te mahkememiz duruşma salonunda HMK 139.mad göre ön inceleme duruşması yapılacak olup, "HMK.nun 139. maddesi uyarınca Ön inceleme duruşması yapılacağından belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/10/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02581922