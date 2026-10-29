T.C. KONYA 5. İCRA DAİRESİ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 5755 Ada, 145 Parsel, 5755 ada 145 parsel 52.057,16 m2 yüzölçümüne sahip olup, geometrik olarak yamuk şeklini andırmaktadır. Taşınmaz düz, eğimsiz ve verimli bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve muhdesat olmayıp üzeri boş vaziyettedir. Taşınmaz kıraç vaziyettedir. Parsel sınırlarını belirten herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Taşınmaz doğu ve batı cephede kadastral yola cephesi olup diğer yönlerde komşu parseller ile çevrili vaziyettedir. Konya İli, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada 145 parselde bulunan Tarlanın; konumu, yıpranma payı, özellikleri, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, şehir merkezine uzaklığı, imar durumu ve piyasa rayiçleri, arsa rayiçleri göz önüne alınarak yapılan keşif tarihi itibariyle TAM Hisse değerinin 7.500.000,00 TL ( Yedi Milyon Beş Yüz Bin lira değerinde. İrtifak hakkı alanı hatalıdır. Şerhler Hanesi: İhtiyati Tedbir: T.C. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 28/07/2025 Tarih 2025/509 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile ( Açıklama: Konkordato Davası Nedeniyle) Kokordato ertlenmştir.İflas şerhi verilmiştir. İrtifak Hakkı: M:2628,44 m2 lik kısmında BOTAŞ Lehine Daimi İrtifak Hakkı Tar: 30/04/2001 Y:3327 İpotekler Hanesi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Lehine 21/10/2024 tarih ve 57134 yev. No ile ipotek kaydı mevcuttur. İmar Durum Belgesinde Yer Alan Plan Notlarında: -DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden Aınması Gerekmektedir. -TC: Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel MüdürlüğüEütü Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Güzergah Şube Müdürlüğü (21.01.2016) Tarih ve 42065 Sayılı Yazısı) Parsel ''Konya-Aksaray Demiryolu ''Proje Güzergahı Kapsamında Kalmaktadır. İlgili Kurum Görüşü Alınması Kaydı ile Yapılaşmaya Gidilebilir. -Botaş Boru Hattı ve Botaş Boru Hattı Emniyet Sınırı Geçen Yerlerden İlgili Kurumdan Görüş Alınması Kaydı ile Yapılaşmaya Gidilebilir. -Plan onay Tarihi 15.07.2016 /791 BBMK (Plan Notları Değişiklik 13.07/2018722 BBMK) Bakanlar Kurulunun 13.3.2017 ve 10001Sayılı Kararnamesi ile Büyük Ova Koruma Alanında Kalmaktadır. Tarım ve Orman Müdürlüğünden Görüş Alınması Kaydı İle Yapılaşmaya Gidilebilir. Konya İli, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada 145 parselde bulunan Tarlanın; konumu, yıpranma payı, özellikleri, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, şehir merkezine uzaklığı, imar durumu ve piyasa rayiçleri, arsa rayiçleri göz önüne alınarak TAM Hisse değerinin 7.500.000,00 TL ( Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olacağı, görüş ve kanaatine varılmıştır. A) Tapu Kayıt Bilgileri: Keşfi yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıtlarında Konya İli, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, cilt 2 sahife 276' de 5755 ada 145 parsel numarasında 52.057,16 m2 ana taşınmaz alanlı ve " Tarla" vasıflı taşınmazın; Beyanlar Hanesi: İrtifak hakkı alanı hatalıdır. Şerhler Hanesi: 57134-21/10/2024 rehinine ait, İİK 150/c Md. Gereği İpoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçilmiştir. T.C. KONYA 5. İCRA DAİRESİ nin 24/11/2025 Tarih 2025/11916 Esas Sayılı Resmi Yazı İhtiyati Tedbir: T.C. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 28/07/2025 Tarih 2025/509 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile ( Açıklama: Konkordato Davası Nedeniyle) Kokordato ertlenmştir. İrtifak Hakkı: M:2628,44 m2 lik kısmında BOTAŞ Lehine Daimi İrtifak Hakkı var: 30/04/2001 Y:332 B) Adres Bilgileri: B) Adres Bilgileri: Keşfi yapılan taşınmaz; Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle merkezinin kuzeydoğu yönünde 4.18 km mesafede konumludur. C) Zeminde Mevcut Yapılar, Müştemilatlar ve Taşınmazın Özellikleri: Keşfe konu 5755 ada 145 parsel 52.057,16 m2 yüzölçümüne sahip olup, geometrik olarak yamuk şeklini andırmaktadır. Taşınmaz düz, eğimsiz ve verimli bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve muhdesat olmayıp üzeri boş vaziyettedir. Taşınmaz kıraç vaziyettedir. Parsel sınırlarını belirten herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Taşınmaz doğu ve batı cephede kadastral yola cephesi olup diğer yönlerde komşu parseller ile çevrili vaziyettedir. Adresi : Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle Merkezinin Kuzeydoğu Yönünde 4.18 Km Mesafede Konumludur. Karatay / KONYA Yüzölçümü : 52.057,16 m2 Arsa Payı : İmar Durumu: D) İmar Durumu Bilgileri: Keşfe konu taşınmazın Karatay Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı, 1:50.000 ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan ve Yol sahası içerisinde yer aldığı beyan edilmiştir. Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Kaydında olduğu gibi.