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ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/207 Esas

KARAR NO : 2025/164

Davalı : Hilal ATEŞ -27862354232 District İshag Bin Mussirah Street, Jeddah, Saudi Arabia Al Rayan-00 996 58 337 0400

Mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE, 1-Orhangazi Noterliğinin 24/01/1991 Tarih, 01569 Yevmiye Numaralı vasiyetnamesinin tenfizine, 2-Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Keramet Mahallesi, 235 ada 42 parsel (eski 144 parsel) sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacılar adına Muris Resul Yıldız'ın Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/107 Esas, 2020/124 Karar sayılı veraset ilamındaki hisseleri nispetinde tapuya kayıt ve tesciline, 3-Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Keramet Mahallesi, 184 ada 2 parsel (eski 2633 parsel) sayılı taşınmazın tapu kaydının 2/4'lük kısmının iptali ile davacılar adına Muris Resul Yıldız'ın Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/107 Esas, 2020/124 Karar sayılı veraset ilamındaki hisseleri nispetinde tapuya kayıt ve tesciline, 4-Alınması gereken 176.308,68 TL karar ve ilam harcından peşin alınanların mahsubuyla bakiye 132.231,52 TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazine ye irat kaydına, 5-Davacı tarafından yapılan 179,90 TL, başvurma harcı, 179,90 TL, peşin harç, 4.361,50 TL keşif harcı, 43.897,27 TL tamamlama harcı, 20.159,8‬0 TL tebligat, kep, posta, keşif araç ücreti, yurt dışı tebligat masrafı ve ilan masrafı olmak üzere toplam 68.778,37‬ TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 6-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından karar verilmesine yer olmadığına, 7-Davacı tarafından gider ve delil avansı olarak yatırılan ve kalan bakiye avansın karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine, 8-Kararın kesinleşmesinden sonra hüküm özetinin Orhangazi ilçe tapu müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 9-Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/107 Esas, 2020/124 Karar sayılı veraset ilamının işbu kararın EKİ SAYILMASINA, birer suretlerinin eklenmesine, Dair, Davacı Sezer Yıldız ve Bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememize iletilmek üzere bulunulan yer Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe vermek yahut tutanağa geçirmek koşuluyla Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar davalı 27862354232 T.C. Kimlik numaralı Hilal ATEŞ'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/09/2026

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