Örnek No : 8

T.C.

BAKIRKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2026/861 ESAS

ALACAKLI : AHMET DOĞAN,

VEKİLİ : Av. Serkan Savayı(TBB No: 91075)

Hacı Mimi Mah. Kumbaracı Yokuşu Sk. No:8 D:2 Beyoğlu / İSTANBUL

BORÇLU : A A TEKSTİL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 0012125486 vergi numaralı

Güven Mah. Taşlık Sk. Aslantatar Apt. No:11 Dük. Güngören / İstanbul Güngören / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 1.703.820,56 TL.(1.161.600,00TL Diğer Asıl Alacağı (İstenen: Yıllık TTK.1530. Madde Temerrüt Faizi) 513.482,89 TL İşlemiş Faiz 04/03/2025 - 01/01/2026 Arası 28.737,67 TL İşlemiş Faiz 01/01/2026 - 22/01/2026 Arası 1.703.820,56 TL Toplam Alacak )

BORCUN SEBEBİ: : Bakırköy 48. Noterliği 04.03.2025 tarihli 05415 yevmiye numaralı rehin sözleşmesi gereği 34 HS 158 plakalı araç 1.161.600,00 TL

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen (15) gün ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 30 gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunur. (İİK m.146, 147) 23/10/2026

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR320001500158007290499190

Vergi Dairesi Adı / No: Bakırköy Vergi Dairesi - 1320067949

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