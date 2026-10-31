İ L A N

T.C. KARŞIYAKA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/758 Esas

DAVALI : İLGİN TANDEMİR (TC:13069024016)

Aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasında, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Dedebaşı Mahallesi, 25029 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat, 1 BB sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmektedir.

Dava dilekçesi ve eklerine karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz; Mahkememizin 20.01.2027 günü saat 10:05 tarihli duruşmasında hazır bulunmanız gerektiği, aksi hâlde HMK'nın 128, 147 ve 150. maddeleri uyarınca işlem yapılabileceği hususları ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 28/10/2026

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