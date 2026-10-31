Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Durak Mahallesi 308 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz "Avlulu Tek Katlı Ahşap Ev" vasfıyla 336,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Parsel üzerinde; bitişik nizamda ve müstakil tarzda inşa edilmiş tek katlı yapı vardır. Yapı 2.El Spot Eşya Dükkanı olarak kullanılmaktadır. Adresi : Durak Mahallesi 2. İnce Sokak, No:7 Uşak İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kata müsaadeli ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 15.732.360,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:57

27/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02582518