T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

D.NO : 2026/354

İLAN

Davalı İbrahim Kartal'a ait Yeşilyurt Çayırköy 287/5 BOTAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/354 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.

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