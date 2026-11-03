İLAN

ÇEMİŞGEZEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2022/75 Esas

Davacı HÜSEYİN ÖDECİK ile Davalılar ALİ EKBER KÜÇÜK, CEYHAN KÜÇÜKÖZTÜRK, ERDENER KÜÇÜK, FİKRET KÜÇÜK, GÜLSER KÜÇÜK, GÜLÜZAR KÜÇÜK, HASRET KÜÇÜK, HATUN EKMEZ, HIDIR KÜÇÜKÖZTÜRK, İSKENDER KÜÇÜK, KADRİYE KAYMAZ, NEBAHAT KÜÇÜKÖZTÜRK, ÖZGÜR KÜÇÜK, SELAMETTİN KÜÇÜK, VEYSEL KÜÇÜK, YETER DERMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememiz dahili davalısı 142*****584 T.C. Kimlik numaralı HÜSEYİN ve RİNDİ'den olma, 13/08/1970 doğumlu, NEBAHAT KÜÇÜKÖZTÜRK adına yapılan kolluk ve kurum araştırmaları neticesinde bilinen ikamet adresinin Almanya ülkesinde ve yurt dışında bulunduğu, konsolosluk aracılığıyla gönderilen tebligatın bila ikmal iade edildiği, şahsın bilinen son adresi olan Erzincan ilindeki adresine değerlendirilmekteyse de söz konusu adreslere tebligat çıkarıldığı ancak ilgili kişiye tebligat yapmak mümkün olmadığı anlaşılmakla,

Davacının mahkememize sunmuş olduğu dilekçesinde, Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyü Engünek Mevkiindeki 330 parsel ile, mezarlık mevkiinde bulunan 1270 parsel sayılı taşımazların tapu kayıtlarına ihtiyaten tedbir konması talepli dava dilekçesi, bilirkişi raporları, ön inceleme zaptı, tensip zaptı tarafınıza tebliğ edilememiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçenizi, ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davacının, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. dahili dava dilekçesi, tensip tutanağı ve tevzi formu yerine kaim olmak üzere 7201 Sayılı Yasa'nın 29 ve devamı Maddeleri gereği ilanen tebliğ olunur. 12.10.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02584356