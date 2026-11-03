İ L A N

T.C. ÇANAKKALE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/38 Esas

DAHİLİ DAVALI : SÜLEYMAN GALFA - A*İ ve Ş****E oğlu ../../1999 d.lu TC:256*****526

Davacı Hacer Taş tarafından aleyhinize mahkememizde açmış olduğu Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasında özetle; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, eski 2424 yeni ada 108 ada 117 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yanlış şekilde tespiti gerçekleşen işlemlerin, itirazlarının kabulü ile dava konusu kadastro tespitinin iptaline, dava konusu Çanakkale ili, Ezine ilçesi, eski 2424 yeni 108 ada 117 numarada kayıtlı taşınmazdan Kadastro çalışmaları ile eksilen miktarın yeniden adına tespitine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ihtarlı dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli davetiye çıkartılmış ancak tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin 09/09/2026 tarih 4 nolu celsesinde verilen ara karar uyarınca; Dahili davalı Süleyman Galfa'nın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma günü: 23/12/2026 saat:10:00'da duruşmada hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nun 129.md.uygun olarak cevap dilekçesi vermeniz, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca aynı süre içinde delillerinizide bildirmeniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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