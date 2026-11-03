T.C.

ÇORUM

KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2026/46 Esas 02.11.2026

Konu : İlan metni

İLAN METNİ

Çorum ili, Osmancık ilçesi, Baldıran Köyü 228 ada 22 parselin dava konusu olduğu, davacı Mehmet Ali Güler tarafından Mehmet Güder, Çorum Kadastro Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi karşı açılan kadastro tespitine itiraz davasında mirasçı sıfatıyla dosyada kayıtlı Ahmet Saniye kızı, 1960 d.lu Güllü Güder, Yaşar ve Güllü kızı, 1979 d.lu Selda Güder, Yaşar ve Güllü kızı, 1985 d.lu Selma Güder ve Mehmet ve Hanife kızı, 1938 d.lu Ayişe Güder'in yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin bulunamaması nedeniyle kendilerine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; duruşmanın 24/11/2026 günü saat: 09:25'e bırakıldığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra duruşma günü ve dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmadığı takdirde yargılamaya yokluğunda devamla karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02585055