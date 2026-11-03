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T.C. ESKİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/43 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VEKİLİ : Av. NURAY GÜNAY GÖDE

DAVALI : Osman oğlu Mehmet Kayyımı;ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : Av. HALİDE SANDIKCIOĞLU

DAVA :Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil

DAVA TARİHİ : 29/01/2026

Davacı vekili dava dilekçesinde; Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.12.2013 tarih ve 2013/1939 E. – 2013/2209 K. sayılı ilamı ile Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Cunudiye Mahallesi 12766 Ada 13 Parsel numaralı taşınmazın maliki Osman oğlu Mehmet'e ait payın idaresi için kayyım tayin edildiğini ve bu kişinin malvarlığının 10 yıldan fazla süredir kayyım tarafından yönetilmekte olduğunu, ''4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Hazinenin İstemi başlıklı 588. maddesinde; "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.'' hükmü gereğince kendisine kayyım atanan Osman oğlu Mehmet hakkında gaiplik kararı verilerek taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, TMK 588. maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere 2. KEZ ilanen tebliğ olunur.

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