İ L A N

T.C. İNEGÖL 2.AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/823 Esas

DAVALI : METİN ALTILAR- 148******46 Kurdali Mah. 10075. Sok. No:25/1 Toroslar/Mersin BİTLİS ili, AHLAT ilçesi, BURCUKAYA mah/köy, 12 Cilt, 3 Aile sıra no, 64 sırada nüfusa kayıtlı, ABDURRAHMAN ve GÜLPERİ oğlu/kızı, 03/07/1984 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın günü olan 20/01/2027 günü saat 09:40' ta yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 31/12/2020

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