T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/15 Esas

KARAR NO : 2026/345

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h maddesinden beraatine karar verilen ASÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Mohammadreza ve Sureyya oğlu, 1993 Irak doğumlu ZAHRA DASTANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf talebi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.11.2026

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