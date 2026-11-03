T.C.

İSTANBUL ANADOLU

2. İCRA DAİRESİ

2026/10778 ESAS

İLAMSIZ TAKİP YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE

İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI :ALİ RIZA EMEKTAR, 12619782994 TC Nolu,

BORÇLU :MURAT GÖKTAĞ, 20363079628 TC Nolu,

Yeni Cevat Mah. Yeşim Sk. No:2/1 Osmangazi / BURSA

Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; dosyada kayıtlı adreslerinize Örnek no 7 ödeme emri gönderilmiş ve bila tebliğ iade edilmiş olması üzerine adres araştırması yapılmış olup adresinizin meçhul kalması nedeni ile Tebligat Kanununun 28. Ve devamı hükümleri gereğince ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren kanuni 7 günlük süre sonrasında tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliği müteakip 7 gün içinde borcu ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir İtirazınız varsa 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz,borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR590001500158007290497055

Vergi No: 4860033768 (KARTAL VERGİ DAİRESİ) 31/10/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02584736